СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе

Заместителя коммерческого директора двигателестроительного предприятия ПАО «ОДК УМПО» Юрия Яшина нашли мертвым в Уфе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что Яшин пропал накануне, 20 июля. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что тело менеджера нашли в районе моста через реку Белая.

В региональном управлении Следственного комитета заявили «Интерфаксу», что возбудили уголовное дело по факту похищения Яшина. Руководство управления СК по Башкирии выехало на место происшествия, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

ПАО «ОДК УМПО» — разработчик и производитель газотурбинных двигателей. Предприятие занимается разработкой, производством, обслуживанием и ремонтом турбореактивных авиационных двигателей, узлов вертолетной техники, а также выпускает оборудование для нефтегазовой промышленности.