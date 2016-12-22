ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,12 62,68 EUR Нал. 75,13 73,54 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7391,40 -125,00 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе
Лента новостей
Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили враждебный беспилотник 19:07, Политика Суд отклонил иск Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры 18:57, Политика ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы 18:51, Общество СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе 18:44, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 18:29, Партнерский материал В воскресенье в Москве объявили желтый уровень погодной опасности 18:27, Общество Игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры 18:26, Спорт Лавров потребовал от Помпео освободить арестованную россиянку Бутину 18:20, Политика Жительница Екатеринбурга пожаловалась на таксиста после травмы руки 18:03, Общество Журналист из Японии о русских, которые любят отвлекаться, даче и шашлыках 17:57, РБК и Subaru В Пентагоне поддержали идею пригласить Путина в Вашингтон 17:50, Политика Путин назвал город Гороховец «исторической жемчужиной» России 17:40, Общество Российский пилот «Формулы-1» показал лучший результат в карьере 17:25, Спорт Путин и Макрон обсудили совместную помощь населению Сирии 17:08, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 17:08, РБК Стиль и ASUS Подаренный Путиным Трампу мяч отдали на проверку спецслужбе 16:56, Политика СБУ задержала планировавшего взорвать поезд из гранатомета диверсанта 16:46, Общество «Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево 16:27, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 16:27, РБК и Volkswagen Teramont Посол России рассказал о ходе переговоров по продаже С-400 Катару 16:27, Политика СМИ сообщили о гибели двух человек в ДТП на парковке автосалона в Москве 16:08, Общество Британские эксперты начали искать следы «Новичка» в общественных туалетах 15:57, Общество ЦСКА упустил победу в товарищеском матче с новичком премьер-лиги 15:55, Спорт В Крыму заявили о попытке заставить экипаж «Норда» сменить гражданство 15:49, Общество СК возбудил уголовное дело после убийства двух полицейских в Дагестане 15:48, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:43, РБК и Sony Bravia Три человека погибли при столкновении грузовика и маршрутки в Ленобласти 15:34, Общество В Самаре нашли мертвой пропавшую 7-летнюю девочку 15:15, Общество
СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе
Общество, 18:44
0
СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе

Заместителя коммерческого директора двигателестроительного предприятия ПАО «ОДК УМПО» Юрия Яшина нашли мертвым в Уфе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что Яшин пропал накануне, 20 июля. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что тело менеджера нашли в районе моста через реку Белая.

В региональном управлении Следственного комитета заявили «Интерфаксу», что возбудили уголовное дело по факту похищения Яшина. Руководство управления СК по Башкирии выехало на место происшествия, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

ПАО «ОДК УМПО» — разработчик и производитель газотурбинных двигателей. Предприятие занимается разработкой, производством, обслуживанием и ремонтом турбореактивных авиационных двигателей, узлов вертолетной техники, а также выпускает оборудование для нефтегазовой промышленности.

Теги: Башкирия , Убийство , менеджер
Главное
Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили враждебный беспилотник Политика
Материалы по теме
В Уфе из загоревшегося административного здания эвакуировали 50 человек Общество
В Уфе из-за подгоревшей еды эвакуировали 200 посетителей торгового центра Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter