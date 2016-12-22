Путин назвал город Гороховец «исторической жемчужиной» России

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города и назвал его «исторической жемчужиной» страны, сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что Гороховец — один из самых старых городов Владимирской области, в котором есть уникальные памятники архитектуры, зодчества и искусства.

«Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года», — добавил Путин. Президент подчеркнул, что малым историческим городам необходима поддержка, а Гороховец «устремлен в будущее», сохранив при этом свой исторический облик.

Гороховец был основан в 1168 году. В начале 2018 года численность постоянного населения Гороховецкого района составляла 21,1 тыс. человек, 60,7% из которых жили в городе.