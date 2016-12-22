По запросу Роскомнадзора 44 копии фильма «Рубеж» удалили из Сети

По запросу Роскомнадзора удалены 44 копии российского фильма «Рубеж». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, уведомления с просьбой ограничить доступ к фильму были направлены владельцам 54 интернет-страниц. На данный момент ожидается, что семь из них удалят фильм со своих ресурсов.

Роскомнадзор отмечает, что три страницы были заблокированы, потому что не удалили кино в установленные сроки по требованию ведомства. Уведомления с требованием ограничить доступ к «Рубежу» Роскомнадзор рассылает на основании определений Московского городского суда и заявлений правообладателей.



Фильм «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина вышел на экраны в 2017 году. Его главный герой — Михаил, который влюбляется в незнакомую женщину и попадает во временную аномалию. Героя закидывает в Ленинград во время Отечественной войны, когда была прорвана блокада, и ему нужно вернуться назад в свое время. В фильме снимались такие актеры, как Павел Прилучный, Станислав Дужников и Кристина Бродская.