СК возбудил дело после расстрела трех человек в Адыгее

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Адыгее мужчина застрелил трех человек и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте управления СК по республике. Дело было возбуждено по п.«а» ч. 2 ст. 105 У К РФ (убийство двух или более лиц).



Как отмечается в сообщении, 20 июня 55-летний мужчина убил из охотничьего ружья 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Затем он прибыл в карьеры, которые находятся на окраине села Красногвардейское, убил 23-летнюю женщину и ранил 28-летнего мужчину, а затем скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу.

Полицейские начали разыскивать стрелка. Его тело было обнаружено в лесополосе на восточной окраине села. По предварительным данным, он совершил суицид.



Как сообщил источник в правоохранительных органах агентства «Интерфакс», мужчина застрелил свою бывшую жену, сожителя и свою дочь.