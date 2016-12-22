В Кении убили гражданина России

Гражданина России убили на улице в центре столицы Кении Найроби, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Кении Алексей Чесноков.

«19 июля около семи вечера произошел инцидент. Гражданин России ехал на автомобиле по одной из центральных улиц города Найроби, встал в пробке. В это время к нему приблизились вооруженные люди. Преступники убили его, похитили вещи», — сказал он.

По словам Чеснокова, в настоящее время компетентные кенийские органы расследуют это дело, посольство находится с ними в тесном контакте. «Решается вопрос о транспортировке останков на родину», — добавил пресс-атташе.



Как сообщает радиостанция Capital FM, россиянин работал в компании Volvo Motors в пригороде Найроби Ати Ривер. Во время ограбления он оказал сопротивление, нападавшие выстрелили в него, а затем скрылись. Один из них — пеший, а другой на мотоцикле. Раненого россиянина доставили в больницу, где он скончался.