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В Кении убили гражданина России
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В Кении убили гражданина России
Общество, 12:29
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В Кении убили гражданина России

Гражданина России убили на улице в центре столицы Кении Найроби, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Кении Алексей Чесноков.

«19 июля около семи вечера произошел инцидент. Гражданин России ехал на автомобиле по одной из центральных улиц города Найроби, встал в пробке. В это время к нему приблизились вооруженные люди. Преступники убили его, похитили вещи», — сказал он.

По словам Чеснокова, в настоящее время компетентные кенийские органы расследуют это дело, посольство находится с ними в тесном контакте. «Решается вопрос о транспортировке останков на родину», — добавил пресс-атташе.

Как сообщает радиостанция Capital FM, россиянин работал в компании Volvo Motors в пригороде Найроби Ати Ривер. Во время ограбления он оказал сопротивление, нападавшие выстрелили в него, а затем скрылись. Один из них — пеший, а другой на мотоцикле. Раненого россиянина доставили в больницу, где он скончался.

Теги: Кения , ограбление , Россияне
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