СМИ сравнили ядерное оружие России и США

За последние несколько лет Россия и Китай представили новое ядерное вооружение, которое превосходит имеющееся у США. Об этом сообщает портал SofRep, где опубликованы статьи бывших американских военных и ветеранов ЦРУ.

Как отмечается в сообщении, в США лишь недавно были одобрены контракты на производство новых платформ, которые заменят межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-3». В статье отмечается, что новое оружие России и Китая, которое, «безусловно, мощное», «представляет собой угрозу», потому что было разработано, чтобы обойти современные американские средства противоракетной обороны.



Автор статьи отметил, что если сравнить ядерное оружие США и государств-противников, то можно сделать вывод, что Пентагон «затмевают» последние разработки России, и он «отстает», в том числе от новой межконтинентальной китайской ракеты DF-31.



Портал отмечает, что удар американских бомб по Хиросиме и Нагасаки покажется «пятнышком» по сравнению с применением самого мощного ядерного оружия России. «Сравнивая американские ядерные ракеты Trident для подводных лодок с таким же российским оружием, получается почти тот же результат, несмотря на то, что ракета Trident способна доставить бомбу, которая в более шесть раз разрушительней той, которая была сброшена на Хиросиму», — пишет автор статьи.



Так, американская бомба B53 обладает мощностью 9 мегатонн. Однако российская РС-28 «Сармат», известная как «Сатана», имеет мощность 50 мегатонн. Автор статьи отмечает, что российская ракета способна уничтожить за один пуск Францию или Техас. Однако самым мощным, пишет портал, считается российское оружие «судного дня», как его называют чиновники в Пентагоне, а именно проект беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6». Она способна нести ядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн.