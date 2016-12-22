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В Мексике в ДТП с грузовиком погибли 13 человек
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В Мексике в ДТП с грузовиком погибли 13 человек
Общество, 07:20
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В Мексике в ДТП с грузовиком погибли 13 человек

Жертвами аварии с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика стали 13 человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает Milenio.

Авария произошла на 17-м км трассы Мехико-Пачука. У микроавтобуса, у которого по предварительным данным отказали тормоза, транспортное средство на большой скорости врезалось в припаркованный на обочине грузовик. В результате аварии трасса была частично перекрыта, на месте работает полиция и медики.

Губернатор штата Мехико Альфредо дель Мазо выразил соболезнования родственникам погибших, об этом он написал в своем Twitter. Он поручил оказать поддержку семьям жертв аварии, установить причины аварии и привлечь виновных к ответственности.

В начале июня 11 человек погибли при аварии автобуса и грузовика в мексиканском городе Санта-Инес. Также пострадали 13 человек, в том числе шестилетняя девочка. Отмечалось, что у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус, затем оба транспортных средства упали в овраг.

Теги: Мексика , ДТП , Автобус , грузовик , жертвы
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