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В США решили пустить с молотка личные вещи первого человека на Луне
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В США решили пустить с молотка личные вещи первого человека на Луне
Общество, 06:44
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В США решили пустить с молотка личные вещи первого человека на Луне

Личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга — человека, первым ступившего на поверхность Луны — продадут на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что вещи будут выставлены на аукционы в начале ноября текущего года, а затем в мае и ноябре 2019 года. Покупатели смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, астронавт брал в полет на Луну.

Также с молотка уйдут флаги США, ООН, американских штатов и серебряные монеты, выпущенные на память об американской космической программе «Аполлон». Особым лотом станет редкая золотая монета из коллекции астронавта.

Армстронг начал карьеру пилота, занимаясь в авиашколе города Уапаконета в штате Огайо. Он участвовал в Корейской войне, совершив 78 боевых вылетов. В 1962 году Армстронга зачислили во второй набор астронавтов NASA и он начал готовиться к полету в космос.

В 1966 году был командиром экипажа космического корабля «Джемини-8», во время полета вместе с астронавтом Дэвидом Скоттом они провели первую в мире стыковку двух космических кораблей. В 1969 году командовал экипажем корабля «Аполлон-11», главной задачей которого была высадка на Луну. Армстронг и астронавт Базз Олдрин провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом. Астронавт умер в 2012 году.

Теги: Нил Армстронг , Луна , Аукцион , NASA
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