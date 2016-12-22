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В ДНР сообщили о подрыве военнослужащих ВСУ на украинских минах
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В ДНР сообщили о подрыве военнослужащих ВСУ на украинских минах
Политика, 03:11
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В ДНР сообщили о подрыве военнослужащих ВСУ на украинских минах

Пьяные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на минах, которые ранее заложили другие украинские солдаты. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел около 21:10 мск в районе населенного пункта Марьинка. «Военнослужащие 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса марки «Ланос», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справились с управлением», — сообщили в пресс-службе. Данные о жертвах и раненных не приводятся.

В мае в ДНР сообщили о гибели трех военнослужащих НАТО из Канады при взрыве автомобиля на минном поле под населенным пунктом Авдеевка. При взрыве пострадали два военнослужащих НАТО из США и трое украинских военных.

Теги: ДНР , Украина , мины , взрыв
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