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Путин предложил учредить памятную медаль ЧМ-2018
ЧМ-2018, 18:57
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Путин предложил учредить памятную медаль ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин предложил создать памятную награду в честь ЧМ-2018, сообщается на сайте Кремля.

«Считаю целесообразным учредить памятную медаль чемпионата мира ФИФА в России и обязательно поощрить тех, кто внес значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта», — заявил он на совместном заседание совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Президент отметил, что сборная России показала «добротную, бескомпромиссную» игру и поблагодарил главного тренера команды Станислава Черчесова. По его словам, футболисты поразили всех стойкостью, упорством и качеством игры.

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Путин добавил, что следующими крупными футбольными соревнованиями с участием России будут Лига наций УЕФА и Евро-2020. «К этим играм надо готовиться так же, как и к чемпионату мира, и не только футболистам и тренерам. Напомню: ряд матчей Лиги наций и Евро пройдут в России», — сказал он.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Российским футболистам впервые в истории удалось дойти до четвертьфинала мундиаля.

Теги: Владимир Путин , ЧМ по футболу — 2018 , медаль
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