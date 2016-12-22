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Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений
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Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений
Политика, 18:01
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Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений

Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипломатические отношения, сообщается в совместном заявлении на сайте голландского МИДа.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок направил послание турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, после чего между ними состоялся телефонный разговор.

«В ходе этого телефонного разговора министры согласились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией», — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что страны договорились вернуть послов в Анкару и Гаагу в скорейшем времени. Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Нидерландов и Турции ухудшились в марте 2017 года. 11 марта власти Нидерландов отказались пустить в Роттердам Чавушоглу, который собирался участвовать в митинге жителей города, имеющих турецкое происхождение. Мероприятие отменили из соображений безопасности. Также страну намеревалась посетить турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саяйн Кайя, но ее голландские власти объявили «нежелательной персоной». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться за отказ впускать в страну двух турецких министров. Впоследствии Турция объявила о приостановке дипотношений с Нидерландами.

Теги: Нидерланды , Турция , дипломатические отношения
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