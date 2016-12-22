Путин не исключил возможность проведения летней Олимпиады в России

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

«Это возможно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности проведения в России летней Олимпиады. При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».

В феврале 2014 года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. По окончании Олимпиады на тех же объектах была проведена Параолимпиада.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут 24 июля — 9 августа 2020 года в Токио.