Путин не исключил возможность проведения летней Олимпиады в России
Общество, 17:11
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Путин не исключил возможность проведения летней Олимпиады в России
Российский президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.
«Это возможно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности проведения в России летней Олимпиады. При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».
В феврале 2014 года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. По окончании Олимпиады на тех же объектах была проведена Параолимпиада.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут 24 июля — 9 августа 2020 года в Токио.