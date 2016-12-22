Экс-министр Латвии рассказал о последствиях плохих отношений с Россией

Бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс выразил мнение, что плохие отношения с Россией оказали большое влияние на страну. Об этом он заявил в интервью Dienas Bizness.

«Несомненно, что «торговые войны» ни к чему хорошему не привели. Конечно, отношения США и Евросоюза с Россией очень повлияли на нашу страну», — сказал он. Матисс пояснил, что в транзитной отрасли в последние годы из-за «экономических войн» наблюдается существенное падение, также пострадала отрасль пищевой промышленности. По его словам, Латвия связана с глобальной экономикой и глобальной политикой, а Москва является важным торговым партнером Риги и «таковым навсегда и останется».

«Особенно в области транзита, развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничестве с Россией», — уточнил Матисс.

Он также выразил мнение, что у латвийцев есть возможность «не быть такими агрессивными». «Экономически мы очень зависимы. Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию», — добавил бывший министр.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 49 фигурантам так называемого списка Магнитского. По словам главы МИД страны Эдгарса Ринкевичса, таким образом Латвия послала четкий сигнал, что «сила закона и права человека имеют значение». В ответ Россия запретила въезд гражданам Латвии. В Москве также не исключили, что список этих граждан может быть расширен, если прибалтийское государство продолжит предпринимать «антироссийские шаги».