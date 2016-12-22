Туроператор «Интрэвел-Столешники» прекратил свою деятельность

Туроператор «Интрэвел Столешники» с 20 июля исключен из Единого федерального реестра туроператоров из-за прекращения туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта. Об этом говорится в соответствующем документе (.docx), который размещен на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Юридическим лицом туроператора, которое имело право отправлять туристов за границу, является ООО «Туристическая компания «Интрэвел Столешники». Сейчас в реестре этой компании нет.

В прошлом году компания, согласно заявленным в Ростуризм данным, отправила за границу менее 1,4 тыс. человек, которым продала полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 38,7 млн руб.

В сообщении на сайте туркомпании от 20 июля говорится, что, по требованиям федерального закона №132 и руководствуясь интересами туристов, прекращается туроператорская деятельность компании «Интрэвел Столешники». Почти два месяца «в жестких условиях негативного информационного поля» на рынке компания пыталась привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из ситуации не получилось.

Финансовая ответственность компании перед туристами застрахована на 80 млн руб. в четырех компаниях: в САО «Якорь» на 20 млн руб., АО «СК «Армеец» на 20 млн руб., ООО СК «Экип» на 10 млн руб. и на 30 млн руб. в СК «Инвестстрах».

Компания также входит в ассоциацию туроператоров по выездному туризму «Турпомощь».

По данным СПАРК «Интерфакса», учредителями ООО «Туристическая компания «Интрэвел Столешники» являются Кирилл Лыжов (80%) и гендиректор Евгений Юрьев (20%). Компания была зарегистрирована в 2014 году.