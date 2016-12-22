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В ЛНР заявили о сбое в работе мобильной связи
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В ЛНР заявили о сбое в работе мобильной связи
Общество, 13:40
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В ЛНР заявили о сбое в работе мобильной связи

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) произошли нарушения в работе мобильной связи. Об этом говорится в сообщении Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.

По данным ведомства, произошла авария на волоконно-оптической линии связи в районе города Славянска, подконтрольного Киеву. В настоящий момент идут ремонтно-восстановительные работы.

Пресс-секретарь мобильного оператора «Vodafone Украина» Виктория Павловская заявила порталу Liga.net, что оптоволокно в Славянске было перерезано. «Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена», — сказала она.

В феврале 2015 года украинский оператор «Киевстар» отключил мобильную связь на части территории Донецкой и Луганской областей. В компании пояснили, что не могут физически контролировать сеть. Власти ДНР и ЛНР летом 2015 года объявили о решении создать собственных мобильных операторов — «Феникс» и «Лугаком».

Теги: ЛНР , мобильная связь
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