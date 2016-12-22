Россия ограничила поставки белорусских шампиньонов из-за польских грибов

Россельхознадзор с 24 июля вводит временные ограничения на поставки шампиньонов из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Указано, что 14 июля сотрудниками управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на ФКП «Долосцы-1», расположенном на российско-белорусском участке границы, провели карантинный фитосанитарный контроль 4,6 т свежих шампиньонов, поступивших из Белоруссии. Продукция, производителем которой является ООО «Фрутэгмилк» (Минск), была ввезена в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. При проведении контроля обнаружено, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в Польше.

Россельхознадзор в целях недопущения ввоза на территорию страны сельхозпродукции, попавшей под продуктовое эмбарго, с 24 июля запрещает ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Сотрудники Россельхознадзора проведут инспекцию белорусских предприятий. Ведомство обратилось к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по данному факту и предоставлении службе материалов по его результатам.

По данным Россельхознадзора, всего в 2017 года из Белоруссии ввезено 10,7 тыс. т грибов, за полгода 2018 года ввезено 8,2 тыс. т.

Продуктовое эмбарго в отношении ряда западных стран было введено Россией в 2014 году. Оно стало ответом на санкции ряда стран, в том числе США и государств Евросоюза, введенные после присоединения Крыма. Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Президент Владимир Путин 12 июля подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2019 года.

