Церемония прощания с умершей бывшей женой Высоцкого пройдет 22 июля

Церемония прощания со скончавшейся 20 июля актрисой Изольдой Высоцкой пройдет в Нижнем Тагиле 22 июля, говорится в сообщении Нижнетагильского драматического театра, в котором Высоцкая прослужила 48 лет.

«Прощание с Изой Константиновной Высоцкой состоится 22 июля в 13:30 в ритуальном зале агентства «Реквием» по адресу: Челюскинцев, 47», — сообщили в театре.

Изольда (Иза) Высоцкая была первой женой Владимира Высоцкого, с которым она познакомилась в 1957 году. В 1960 году они поженились, но уже в 1965 году развелись. С 1970 года Высоцкая работала в Нижнетагильском драматическом театре, сыграв десятки главных ролей в его спектаклях.

В сообщении театра отмечается, что Иза Высоцкая стала первой из актрис не областных театров Урала и единственной тагильчанкой, удостоенной звания «Народный артист Российской Федерации» (присвоено ей в 2005 году).