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В Якутске пассажирский лайнер экстренно сел из-за повреждения в полете
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В Якутске пассажирский лайнер экстренно сел из-за повреждения в полете
Общество, 10:08
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В Якутске пассажирский лайнер экстренно сел из-за повреждения в полете

Самолет ​авиакомпании «Полярные авиалинии», совершавший рейс Оленек — Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего получил повреждение и экстренно сел в аэропорту Якутска. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Благодаря опытности командира [воздушного судна] Старостина Николая и других членов экипажа никто не пострадал, самолет совершил посадку в аэропорту Якутск согласно заявленному расписанию», — уточняется в сообщении.

Территориальное управление Росавиации создало спецкомиссию. Ведется расследование инцидента.

В пресс-службе компании уточнили ТАСС, что на борту самолета находились 33 пассажира, среди которых 14 детей и четыре члена экипажа. Помощь медиков или психологов им не понадобилась. «О частичном повреждении носовой части фюзеляжа самолета Ан-24 узнали только по прибытии в аэропорт Якутска», — уточнил собеседник агентства.

Теги: Якутск , «Полярные авиалинии» , экстренная посадка
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