В Египте экстренно сел украинский грузовой самолет

Состоящий из шести человек экипаж украинского грузового самолета Ан-26, который совершил 20 июля вынужденную посадку в районе города Эль-Аламейн в Египте, не пострадал. Об этом сообщает издание Al Masdar со ссылкой на египетское Министерство гражданской авиации.

Находившиеся на борту самолета после приземления были госпитализированы и прошли обследование. Их состояние оценивается как хорошее.

Самолет совершил вынужденную посадку примерно 80 км от аэропорта города Эль-Аламейн​ на севере страны. Причиной инцидента стала техническая неисправность в двигателе.