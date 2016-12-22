ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк

Центробанк 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка (ООО «ЮРБ», Ростов-на-Дону). Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте регулятора. ​

Деятельность ЮРБ долгое время характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства банка. Однако кредитная организация неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. В деятельности ЮРБ обнаружены нарушения требований нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении ЮРБ меры надзорного воздействия, в том числе накладывал ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Южный региональный банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай в отношении обязательств банка по вкладам населения. Вкладчикам банка выплатят возмещение, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

По итогам первого квартала 2018 года ЮРБ занял 485-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100. Основные показатели деятельности», который был подготовлен «Интерфакс-ЦЭА». По данным ЦБ на 1 июля, по величине активов банк занимал 487-е место в национальной банковской системе.