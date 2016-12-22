В Биробиджане 15 детей попали из лагеря в больницу с кишечной инфекцией
Общество, 08:52
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В Биробиджане 15 детей попали из лагеря в больницу с кишечной инфекцией
В Еврейской автономной области (ЕАО) с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 15 детей. Они отдыхали в лагере «Жемчужина» в Биробиджане. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Дети доставлены в областную инфекционную больницу 20 июля в удовлетворительном состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По факту отравления областная прокуратура начала проверку, к которой привлечены специалисты управления областного Роспотребнадзора. Устанавливаются причины отравления, исследуются вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, поставки продуктов питания в лагерь.
Лагерь подведомствен комитету образования ЕАО.