Моряки в Азове объявили голодовку с требованием выдать зарплату

В порту Азова несколько российских моряков с принадлежащего турецкой фирме нефтеналивного судна «Риройл-5» объявили голодовку с требованием погасить долги по зарплате. Об этом «РБК-Ростов» рассказал руководитель профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак.

Он отметил, что профсоюз «отговаривал их от этого шага», но » люди доведены до отчаяния». «Общая сумма задолженности турецкой компании «Палмали» по зарплате перед этими моряками составляет около 100 тыс. долларов. При этом судно уже около двух месяцев стоит в Азове, оно несколько раз обесточивалось, что могло бы привести к катастрофе», — рассказал Глушак.

Он добавил, что собственник выходит на связь, однако не называет срок погашения задолженности. По словам Глушака, судно «Риройл 5» ходит под мальтийским флагом. Он отметил, что у Азова стоят еще два судна, морякам которых компания не выплатила зарплату.

Руководитель профсоюза моряков пояснил, что компания «Палмали», через которую трудоустраивались моряки, зарегистрирована в Ростове, но является дочерней по отношению к турецкой «Палмали». Как сообщает «РБК-Ростов» начале июля ростовская фирма под давлением прокуратуры уже расплачивалась по долгам перед более чем 1 тыс. работников на сумму 145 млн руб. Общий объем требований к компании превышает 15 млрд руб.

