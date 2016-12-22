Путин разрешил супругам составлять совместные завещания

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает супругам право составлять совместные завещания и подписывать наследственные договора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что в совместном завещании супруги вправе по обоюдному усмотрению завещать совместное и личное имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в соответствующей наследственной массе, определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, при условии, что такое определение не нарушает прав третьих лиц.

Согласно документу, совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным до или после смерти одного из супругов.

Наследственный договор является соглашением о будущем наследстве между наследодателем и наследником и может заключаться с любым лицом.

Закон сохраняет право на обязательную долю и в совместных завещаниях, и в наследственных договорах.