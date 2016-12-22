В СК рассказали об обысках в петербургском «Водоканалстрое»

Сотрудники следственных органов проводят обыски в компании «Водоканалстрой». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

«Да, мы там проводим обыски. Это в рамках старого дела о незаконной банковской деятельности», — заявили в пресс-службе.

В компании «Водоканалстрой» не ответили на звонки РБК. В пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказались от комментариев. В пресс-службе регионального МВД посоветовали обратиться за комментируем в Следственный комитет.

Как пишет «Фонтанка.ру», обыски в офисе на Днепропетровской улице начались утром 19 июля. Отмечается, что, по версии следствия, «Водоканалстрой» пользовался услугами теневых банкиров и вывел со своих счетов около 800 млн руб.

Компания была создана в 1988 году, специализировалась в области строительства под ключ сооружений коммунального хозяйства, а также капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства и инженерных сетей.