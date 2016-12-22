Основатель музея истории ГУЛАГа в Йошкар-Оле заявил о выселении из здания

О проблемах в работе негосударственного музея ГУЛАГа в Йошкар-Оле сообщил РБК его основатель и руководитель Николай Аракчеев.

«Кому-то понадобилось это помещение, не исключено, что для коммерческих целей», — предположил он.

По его словам, накануне, 18 июля, в музей пришла группа людей. Один из них представился сотрудником комитета по управлению муниципальным имуществом. «Не предоставив документы, на словах, объяснили, что описывают имущество», — рассказал Аракчеев.

По его словам, пришедшие нашли мышь и подкинули ее у входа в музей. Позже в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике сотрудникам музея сообщили о претензиях к пожарной безопасности и соблюдению санитарных норм.

Однако письменное уведомление о готовящемся визите музей получил только сегодня.

Музей ГУЛАГа в Йошкар-Оле расположен в доме купца Булыгина, где было региональное Государственное политическое управление (ГПУ) и проводились допросы и пытки, отметил директор музея. Он добавил, что заведение работает без господдержки, на благотворительные взносы и энтузиазме сотрудников.

РБК направил запрос в администрацию города.

О том, что в Йошкар-Оле на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, которую провел советник президента России Михаил Федотов в правительстве Республики Марий Эл, было решено закрыть музей ГУЛАГа, сообщил в середине июня портал «Pro Город Йошкар-Ола». Власти решили реконструировать здание, в котором находится музей, — дом купца Булыгина.

Федотов предложил сохранить вещи музея. По его словам, многочисленные артефакты нужно атрибутировать, переписать и сделать из них экспонаты. «Безусловно, нужно найти временное пристанище для всего собранного там», — заключил он.

О том, что музей больше похож на склад или хранилище, заявила в ходе заседания главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, научный руководитель ГАУК ПК «Мемориальный комплекс политических репрессий» Юлия Кантор. По словам гендиректора Государственного центрального музея современной истории России Ирины Великановой, здание музея является объектом культурного наследия. Однако из-за нарушения норм музей напоминает «бабушкин сундук».