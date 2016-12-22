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Американское шоу опубликовало видео падения акробатки во время номера
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Американское шоу опубликовало видео падения акробатки во время номера
Общество, 18:15
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Американское шоу опубликовало видео падения акробатки во время номера

На проекте «The America's Got Talent» телеканала NBC акробатка упала во время исполнения номера. Видео выложено в Facebook шоу.

На кадрах видно, как артистка падает в руки своего партнера, у которого завязаны глаза. Акробат не смог удержать ее, и она выскользнула из его рук и упала на мат, который лежал на сцене около импровизированного огня. Девушка поднялась и сказала, что хотела бы повторить трюк снова, но судьи ответили отказом, так как по правилам шоу это запрещено.

Видео: America's Got Talent / Facebook

Трюк исполняли супруги Тайс и Мэри Нилсен. В интервью Entertainment Tonight Мэри рассказала, что они добавили в номер «новые элементы», которые раньше отрабатывали — повязку на глаза и огонь, однако переволновались. Акробатка сообщила, что за кулисами ее проверили врачи и сказали, что с ней все в порядке.

Теги: происшествие , Шоу , акробат
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