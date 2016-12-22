Госдума приняла закон о товарных интернет-агрегаторах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности интернет-агрегаторов товаров и услуг. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Документ ужесточает ответственность интернет-агрегаторов. Теперь предусматривается ответственность агрегаторов за реальный ущерб из-за предоставленной заведомо недостоверной информации о товаре или услуге.

Вводится понятие «агрегатор» как самостоятельный субъект ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. Владелец агрегатора теперь должен вернуть покупателю предварительную оплату товара, если он предоставляет недостоверную или неполную информацию о товаре, услуге или продавце. В законе прописаны условия, при которых владелец онлайн-агрегатора должен будет вернуть деньги в течение 10 календарных дней. Он может отказать вернуть предоплату, если продавец предоставил агрегатору подтверждение о передаче товара потребителю.

Агрегатор не обязан возмещать потребителю убытки в случае, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом.

Если потребитель не согласен с представленными владельцем агрегатора доказательствами принятия потребителем товара/оказания услуги, потребитель может требовать произведенную им предоплату в суде.

До этого в России работа онлайн-агрегаторов товаров (например, «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.Ru») не регулировалась. Поправки в закон «О защите прав потребителей», вводящие определение «агрегатор товаров (услуг)», Госдума внесла и приняла в первом чтении в июне 2017 года.