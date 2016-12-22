В США при взрыве на военном складе пострадали три человека

В США в штате Пенсильвания при взрыве на военном складе, где хранятся ракеты и амуниция, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает Fox News.



Как отмечается в сообщении, пока не ясно, насколько сильно ранены пострадавшие. Инцидент произошел в городе Чемберсберге. Очевидцы рассказали Fox News, что видели, как двое сотрудников склада выбежали из здания. По их словам, они кричали и были в огне.

Пожарные сообщили, что на складе начался пожар. Как рассказали CNN представители экстренных служб, из близлежащих построек эвакуированы люди. О причинах взрыва не сообщается. Как сообщает NBC, склад работает в штатном режиме, кроме здания, в котором произошел взрыв.



Склад находил за пределами города Чемберсберга. Он располагается на площади 7,2 тыс. га и на нем работают 3,6 тыс. сотрудников, в том числе гражданские служащие.