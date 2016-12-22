Минобороны подало иск против «Туполева» на 923 млн руб.

Министерство обороны России подало иск к авиапроизводителю ПАО «Туполев» в Арбитражный суд Москвы. Сумма иска, как свидетельствуют данные картотеки дел на сайте суда, составляет более 923 млн руб.

Исковое заявление поступило в суд 17 июля.

РБК направил запросы в Минобороны и ПАО «Туполев» с просьбой прояснить суть исковых требований. В пресс-службе предприятия сообщили РБК, что пока не комментируют судебные претензии Министерства обороны.



Как сообщает РАПСИ, ранее Министерство обороны подало иск против «Туполева», в котором потребовало от компании 24,1 млрд руб. в качестве неустойки по государственному контракту. Однако 22 марта стало известно, что Арбитражный суд Москвы вернул Минобороны исковое заявление по просьбе военного ведомства.



В марте 2017 года сообщалось, что заместитель министра обороны России Юрий Борисов предъявил претензии к «Туполеву» за то, что предприятие не поставило в срок 23 самолета, отправленных на предприятие для модернизации и ремонта. В конструкторском бюро сообщили РБК, что не комментируют информацию, которую озвучил Борисов.



В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу, оценивая итоги государственного оборонного заказа, сообщал, что плановые показатели по поставкам нового оборудования были выполнены на 98%, а по ремонту — на 95%. Глава Министерства обороны предложил поквартально сдавать военную технику предприятиям оборонно-промышленного комплекса, чтобы они своевременно выполняли работу.