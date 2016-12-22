В ФСБ объяснили запрет на рыбалку с иностранных судов в водах России

Погранслужба ФСБ России объяснила запрет использования иностранных траулеров для рыболовства в российской исключительной экономической зоне федеральным законом №420-ФЗ от 28 декабря 2010 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Правильность толкования ФСБ России этих норм закона профильным ведомством — Росрыболовством не оспаривается», — отмечается в сообщении.
Накануне стало известно, что погранслужба ФСБ стала уведомлять рыбодобывающие компании о недопустимости использования иностранных судов для перевозки рыбы. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В свою очередь, в ассоциацию о данном требовании сообщили несколько северных российских предприятий, включая РК им. В.И.Ленина.
Ранее иностранные суда могли добывать рыбу под флагом России и при эксплуатации траулеров российскими лицами по договорам бербоут-чартера (фрахтование без экипажа). В ВАРПЭ считают, что из-за новых требований ФСБ расходы рыбодобывающих компаний вырастут в среднем на $3 млн. Общие расходы для отрасли составят около 12 млрд руб. в год. В ответ в ФСБ напомнили, что согласно ч. 3 и 4 ст. 16 и ч. 5 ст. 19 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» суда, принадлежащие иностранцам, не могут добывать рыбу в российских водах.