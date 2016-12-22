В Киргизии задержали мэра Бишкека

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали мэра Бишкека Албека Ибраимова. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Расследуется ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым получены достоверные сведения о причастности А.Ибраимова к противоправным деяниям», — говорится в сообщении. По данным следствия, Ибраимов, будучи председателем правления ОАО «ТНК Дастан», получил от поставщика за заключение крупного контракта на поставку оборонных изделий $270 тыс.

Кроме того, как утверждает следствие, Ибраимов в целях материальной выгоды создал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков.

5 июня в Киргизии задержали бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова. Ему предъявлено обвинение в коррупции и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как установил ГКНБ, Исаков в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента страны, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек» использовал политическое положение и пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика.