Потопление американского десантного корабля Racine попало на видео

Во время международных учений RIMPAC, которые прошли недалеко от Гавайских островов 12 июля, вооруженные силы США и их союзников потопили списанный десантный корабль USS Racine. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Gung Ho Vids.

На видео видно, как по Racine ударила торпеда, в его корпусе образовалась пробоина и на корабле начался пожар. Потом он переломился пополам и ушел на дно.

Видео: Gung Ho Vids / YouTube

В сообщении говорится, что в ходе проводимого в рамках SINKEX упражнение по потоплению военного корабля ракетной и торпедной атаками успешно выполнено. Выведенный из эксплуатации десантный корабль Racine (LST-1191) затоплен в Тихом океане.

О потоплении корабля-мишени в ходе учений также сообщается в Facebook RIMPAC.

По данным портала Military.com, который ссылается на сообщение американского ВМФ, США провели учения совместно с Японией. По легенде, американский десантный корабль был обнаружен разведывательным самолетом ВС Японии. По кораблю японцы выпустили противокорабельные ракеты «тип 12».

Но потопить корабль удалось только после того, как американская субмарина Pearl Harbor Olympia (SSN 717) выпустила по нему ракету «Гарпун» и торпеду MK-48.

Учения RIMPAC проводятся с 1971 года. В этом году они проходят с 27 июня по 2 августа. В них участвуют 25 стран, 46 кораблей, около 200 самолетов, пять подводных лодок и 25 тыс. человек.