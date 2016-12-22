В Москве на Крымском мосту столкнулись семь автомобилей

ДТП с участием семи автомобилей произошло на Крымском мосту в Москве, пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Виновник аварии врезался в несколько автомобилей, выехал на встречную полосу и вернулся обратно в свой ряд. По словам очевидцев, водителю машины стало плохо. По информации источника агентства «Москва», в ДТП попали два Mercedes, два KIA, Peugeot, Volkswagen и Toyota.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии возник затор от Крымской набережной до Большого Краснохолмского моста. В настоящий момент перекрыты две полосы по внутренней стороне и одна по внешней стороне Садового кольца. На месте работают полиция и сотрудники экстренных служб.