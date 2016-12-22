Не менее трех человек погибли при крушении вертолета в Таиланде

Вертолет разбился в тайской провинции Кхонкэн, на его борту было четыре человека, трое из них погибли, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на губернатора провинции.

Помимо пилота и его ассистента на вертолете летели два фотографа с телеканала TV Channel 7. После крушения директор аэропорта Кхонкэна заявил, что в путевом листе воздушного судна было четыре человека и все они погибли. Однако позже губернатор провинции рассказал, что на месте крушения найдены только три тела.

После падения, вертолет загорелся и был полностью уничтожен огнем к прибытию спасателей. Чтобы установить личности погибших, их тела направили в госпиталь для проведения вскрытия и снятия отпечатков пальцев.

По словам представителя аэропорта, причиной инцидента могла стать плохая видимость — во время падения было темно и шел дождь.