ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,46 62,44 EUR Нал. 74,16 72,65 USD Бирж. 62,96 +0,36 EUR Бирж. 73,33 +0,37 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7327,30 -102,90 IMOEX 2294,78 -0,70% RTSI 1144,72 -1,75% Brent 72,33 +0,53% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
Не менее трех человек погибли при крушении вертолета в Таиланде
Лента новостей
Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 07:45, РБК и «Шелл» Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора 07:23, Политика Чемезов рассказал о планах создать авиаконцерн по образцу Airbus 07:00, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 06:51, Партнерский материал В Facebook пообещали не удалять сообщения с отрицанием холокоста 06:40, Общество Не менее трех человек погибли при крушении вертолета в Таиланде 06:07, Общество СМИ сообщили о возможных санкциях Еврокомиссии против Венгрии 05:50, Политика Браудер назвал нелепым обсуждение Трампом возможности его допроса Россией 05:45, Политика «Коммерсантъ» узнал о просьбе BlaBlaCar урегулировать совместные поездки 04:57, Общество СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины 04:55, Политика Улицкая ответила на включение в список противников присоединения Крыма 04:17, Политика Госдеп рассказал о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа 03:50, Политика Трамп допустил возможность Третьей мировой из-за Черногории 03:35, Политика Дипломатам из России разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину 03:19, Политика Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО 02:56, Политика Томский губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам 02:35, Общество Мэр Днепра пообещал увольнять директоров школ за «любовь к России» 02:29, Политика В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим ЧП 02:17, Политика Трамп оценил степень ответственности Путина за вмешательство в выборы 02:02, Политика Правозащитники рассказали об условиях содержания Дрыманова в камере 01:57, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 01:51, РБК и Ингосстрах Экс-премьер Украины приписал создание газовой отрасли России украинцам 01:38, Политика В РЖД объяснили необходимость вставать на мероприятиях с главой компании 01:16, Общество В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 01:10, Политика «Роснано» впервые в истории выплатила дивиденды государству 00:50, Бизнес Госдеп США не получил запрос на допрос переводчицы беседы Путина и Трампа 00:42, Политика Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» 00:29, Политика Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида 00:21, Общество
Не менее трех человек погибли при крушении вертолета в Таиланде
Общество, 06:07
0
Не менее трех человек погибли при крушении вертолета в Таиланде

Вертолет разбился в тайской провинции Кхонкэн, на его борту было четыре человека, трое из них погибли, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на губернатора провинции.

Помимо пилота и его ассистента на вертолете летели два фотографа с телеканала TV Channel 7. После крушения директор аэропорта Кхонкэна заявил, что в путевом листе воздушного судна было четыре человека и все они погибли. Однако позже губернатор провинции рассказал, что на месте крушения найдены только три тела.

После падения, вертолет загорелся и был полностью уничтожен огнем к прибытию спасателей. Чтобы установить личности погибших, их тела направили в госпиталь для проведения вскрытия и снятия отпечатков пальцев.

По словам представителя аэропорта, причиной инцидента могла стать плохая видимость — во время падения было темно и шел дождь.

Теги: Таиланд , вертолет , авиакрушение , погибшие
Главное
Власти запретят называть «российским сыром» сделанный не по ГОСТу продукт Бизнес
Материалы по теме
В Южной Корее разбился военный вертолет Общество
На Украине пьяный пилот вертолета задел ЛЭП и оставил без света пять сел Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter