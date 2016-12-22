Мэр Днепра пообещал увольнять директоров школ за «любовь к России»

Директоров школ украинского Днепра будут увольнять за «сепаратистские» посты в соцсетях и выражение «любви к сопредельному государству», заявил мэр города Борис Филатов. Об этом он написал в своем Facebook.

Филатов рассказал, что информацию о директорах и завучах школ он начал собирать на второй день после своего назначения мэром. «В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ. Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство», — заявил он.

По его словам, некоторые из них в Facebook выступали за Украину, а в «Одноклассниках» поддерживали Россию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

«Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу», — добавил мэр. Он подчеркнул, что в данном случае трудовое законодательство не будет нарушено, поскольку людей не преследуют за убеждения.

«Я не СБУ, не киберполиция и не штатный национал-патриот. Я просто знаю, что я должен делать», — заключил Филатов.