Кадыров написал стихотворение о ЧМ

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное чемпионату мира по футболу в России и выразил надежду, что актер и шоумен Семен Слепаков сделает из него песню. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«К концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна», — написал Кадыров, приложив текст.

В стихотворении, в частности, упоминается сам Слепаков, который «прослезился, и до триумфа, успел, извинился». «Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля, полюбила Черчесова бабушка Оля, кокошником машет с трибуны ретиво, кричит, что играет команда красиво!» — говорится в стихотворении Кадырова.

Свое стихотворение глава Чечни завершил обращением к сборной России, призывав «держать руку на пульсе», любить родину и быть в курсе проблем.

11 июня Слепаков опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик с песней о чемпионате мира. По сюжету, Кадыров становится тренером сборной России по футболу, его команда проигрывает со счетом 0:2 футболистам из ОАЭ, а сам он возвращается в Чечню, оставив игрокам пистолет.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров призвал Слепакова извиниться перед сборной России и Кадыровым за его песню. Однако позже сам глава Чечни заявил, что «искренне посмеялся» над песней Слепакова.