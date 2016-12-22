ФАС уличила Райффайзенбанк и Papa John's в нарушении правил ФИФА

​Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вынесло предписания Райффайзенбанку и сети пиццерий Papa John's за нарушение регламента проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности», — уточнили в пресс-службе. Нарушителям грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

По данным ФАС, в Papa John's предлагали посетителям сделать ставку на матчи ЧМ и выиграть годовой запас пиццы. Компания рассылала информацию об акции через соцсети, e-mail рассылку и официальный сайт в дни проведения матчей и действовала ровно в сроки проведения мундиаля.​

Райффайзенбанк запустил в своих соцсетях акцию, которая предполагала обмен голов российской сборной на мили, и обещал скидки в некоторых барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения чемпионата мира.

Проведение таких маркетинговых акций должно было быть согласовано с ФИФА. В противном случае подобный маркетинг не несет общественно-полезных целей, не способствует популяризации спорта, и направлен на продвижение услуг компаний за счет спортивного события мирового масштаба, указывает антимонопольный регулятор.

Чемпионат мира по ​футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля.