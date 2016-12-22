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Представитель властей Македонии заявил о сохранении диалога с Москвой
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Представитель властей Македонии заявил о сохранении диалога с Москвой
Политика, 15:56
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Представитель властей Македонии заявил о сохранении диалога с Москвой

Несмотря на имеющиеся у македонских властей подозрения, что граждане России вмешивали​сь во внутренние дела страны, подход Скопье к отношениям с Москвой остается неизменным. Об этом РБК заявил пресс-секретарь правительства Македонии Миле Бошняковский.

По его словам, Македония по-прежнему привержена цели укрепления диалога с Москвой в разных сферах, «особенно в экономической». Комментировать ход расследований, включая вероятность применения к россиянам каких-либо санкций, Бошняковский отказался.

При этом пресс-секретарь правительства подчеркнул: «Главным приоритетом Македонии остается членство в Евросоюзе и НАТО». Собеседник РБК добавил, что у Скопье «не может быть другого пути, и всем стоит с этим свыкнуться».

В пятницу, 13 июля, в интервью BuzzFeed News премьер-министр Македонии Зоран Заев рассказал, что его правительство получило многочисленные отчеты о том, что «греческий бизнесмен», «симпатизирующий России» платил македонцам от 12 тыс. до 21 тыс., чтобы те организовали «акты насилия» перед референдумом. Референдум должен быть проведен до конца этого года, на нем должно быть утверждено новое название страны — Республика Северная Македония. Утверждение нового названия страны откроет дорогу для вступления страны в НАТО.

В спонсировании протестов МВД Македонии подозревает российско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди, утверждает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)  со ссылкой на документы ведомства. Саввиди свою причастность отрицает. Посольство России в Македонии назвало заявления Заева проявлением «русофобии».

Теги: Македония , Иван Саввиди , Правительство
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