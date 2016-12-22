Суд признал виновным в коррупции экс-главу МУРа Трутнева

Московский гарнизонный военный суд признал виновным генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, ранее возглавлявшего Московский уголовный розыск (МУР). Об этом сообщает ТАСС.

Также виновными были признаны еще трое фигурантов дела — экс-сотрудники ФСБ России Артур Юсуфов, Денис Семенов и Алексей Винокуров.

«Суд установил, что Юсуфов, зная о том, что его знакомый Винокуров поддерживает дружеские отношения с Трутневым, договорился о своих посреднических услугах на сумму €10 тыс. каждому», — заявил судья Виталий Чижик.

В начале 2018 года в доме Трутнева прошли обыски, затем ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В марте Трутнев был арестован. Следствие установило, что в 2017 году сотрудники ФСБ обнаружили нарушения, связанные с оформлением сотрудников, на АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П.И.Снегирева» в подмосковной Балашихе. Директору института Игорю Григорьеву предложили решить вопрос на месте, оценив каждое нарушение в несколько миллионов рублей.

Гендиректор сообщил об этом в спецслужбы и под контролем работников управления собственной безопасности ФСБ передал замначальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб., который также проходит фигурантом по делу о взяточничестве. Трутнев также выступал посредником в получении взяток — по данным следствия, он передал взятку $70 тыс., которую гендиректор компании «Трансэко» Юрий Корнилов заплатил сотрудникам правоохранительных органов.

Позднее Круглов и два оперативника — Роман Надеждин и Алексей Винокуров — признали свою вину, согласились сотрудничать со следствием и дали показания против Трутнева. В середине марта Московский окружной военный суд отпустил Трутнева под домашний арест.