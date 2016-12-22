Сотрудник авиазавода в Ульяновске умер после падения в шахту лифта
Общество, 15:02
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Сотрудник авиазавода в Ульяновске умер после падения в шахту лифта
В результате инцидента с лифтом на АО «Авиастар-СП» в Ульяновске погиб инженер-конструктор предприятия. Об этом сообщается на сайте компании.
«Произошел несчастный случай (по предварительным данным, по причине поломки лифта), в результате которого погиб инженер-конструктор», — говорится в сообщении. Еще один сотрудник предприятия получил травму головы, ему была оказана медицинская помощь.
Следственные органы начали проверку по факту произошедшего, сообщает следственное управление СК по региону. По версии следствия, 69-летний конструктор упал в шахту лифта и скончался от полученных травм.
В июне в поселке Коммунарка в Новой Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта. Мужчина упал в строящийся лестничный пролет с уровня десятого этажа.