В Краснодаре суд оправдал проводившую пикет активистку штаба Навального

Краснодарский краевой суд отменил решение Центрального районного суда Сочи и прекратил дело против активистки штаба оппозиционера Алексея Навального Ирины Лютовой, вышедшей на одиночный пикет 5 мая. Об этом сообщил РБК адвокат группы «Агора» Александр Попков, представляющий интересы активистки.

5 мая в Сочи Лютова провела пикет, держа в руках плакат с надписью: «Это твоя страна! Терпи дальше!». По данным властей, на расстоянии менее 50 м от Лютовой находилась ее знакомая, которая снимала пикет на камеру.

На Лютову составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Центральный райсуд Сочи 10 мая оштрафовал Лютову на 30 тыс. руб. Но краевой суд постановил, что Лютова не нарушала правил пикетирования.

«То обстоятельство, что ее знакомая с помощью камеры мобильного телефона фотографировала и вела видеосъемку акции, не придает данному публичному мероприятию иную форму и не свидетельствует о проведении пикетирования двумя лицами», — процитировал Попков слова судьи краевого суда.

Акция «Он вам не царь» прошла 5 мая 2018 года в более чем 90 российских городах, протесты были приурочены к инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах власти не согласовали проведение акции. По информации МВД, в Москве за участие в несогласованном митинге задержали 300 человек, в том числе Навального и бывшего главу его столичного штаба Николая Ляскина, в Санкт-Петербурге — 200 человек. По данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали более 1,6 тыс. человек.