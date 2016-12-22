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СК заявил об отравлении 10 детей в лагере «Романтик» в Тверской области
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СК заявил об отравлении 10 детей в лагере «Романтик» в Тверской области
Общество, 14:01
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СК заявил об отравлении 10 детей в лагере «Романтик» в Тверской области

В Тверской области организована доследственная проверка обстоятельств отравления 10 воспитанников лагеря «Романтик». Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Инцидент произошел в лагере «Романтик» в Калининском районе Тверской области. В ночь на среду в медицинский пункт обратились 10 детей в возрасте от 10 до 12 лет с признаками отравления.

Информация об отравлении поступила в следственные органы 18 июля. В лагерь выехали следователи и криминалисты.

В администрации города Твери сообщили изданию Tverigrad.ru, что это не массовое отравление, а инфекционное заболевание. Детям диагностировали гастроэнтерит.

В сообщении областного управления Роспотребнадзора говорится, что сформирована бригада эпидемиологов и санитарных врачей, которая работает в лагере «Романтик» в деревне Кобячево. Выясняются причины и условия возникновения заболеваний среди детей, уточняется число пострадавших. Взяты пробы пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы с объектов окружающей среды.

Теги: Тверь , детский лагерь , массовое отравление , Роспотребнадзор
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