На нацпроект «Образование» выделят из госбюджета около 670 млрд руб.

На национальный проект «Образование» из федерального бюджета выделят более 670 млрд руб., которые реализуют за шесть лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российского союза ректоров в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, по достаточно большой сумме будет закреплено за каждой из задач, которые отмечены в указе президента России Владимира Путина. «Программы, которые реализованы в рамках приоритетных направлений в 2017 году, получат продолжение и войдут в приоритетную часть нацпроекта», — сообщила Голикова

Первое обсуждение проекта с премьером Дмитрием Медведевым состоится 13 августа.

В своей речи вице-премьер призвала МГУ поддержать проекты созданной по инициативе главы государства платформы «Россия — страна возможностей» для предоставления талантливой молодежи условий, чтобы реализовывать свои идеи. Платформу запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Она состоит из 13 самостоятельных проектов.

Ранее Голикова заявила, что общие расходы бюджета на проект «Образование» составят 800 млрд руб., которые поступят из федерального и региональных бюджетов, а также как частные инвестиции. При реализации проекта вице-премьер попросила регионы не ограничиваться созданием новых мест в школах и количеством закупленного оборудования, а сосредоточиться на качественных показателях, характеризующих систему среднего и специального образования. Такие же требования будут предъявлены и к региональным вузам. По ее словам, талантливые дети должны получить дальнейшую поддержку, в том числе через участие в олимпиадах, профессиональное развитие и помощь при трудоустройстве.