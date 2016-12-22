Россияне назвали лучшими игроками ЧМ Акинфеева и Дзюбу

Лучшими игроками чемпионата мира по футболу 2018 года россияне назвали вратаря сборной Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившего в РБК.

Отмечается, что Акинфеева лучшим футболистом считают 19% респондентов, Дзюбу — 13%. Из иностранных игроков россияне выделили капитана сборной Хорватии Луку Модрича (5%), нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе (2%) и португальского форварда Криштиану Роналду (1%).

Опрос также показал, что большинство россиян (91%) в течение чемпионата болели за сборную России. Также участники опроса поддерживали сборные Хорватии (37%), Франции (34%), Бельгии (11%) и Бразилии (11%).

По данным исследования, после того как российская сборная завершила выступление, большинство россиян (69%) не болели ни за какие другие команды. 12% стали поддерживать сборную Франции, а 11% — Хорватии.

Наибольшее число опрошенных (29%) полагают, что Россия показала лучшую игру на домашнем чемпионате. На втором месте — Франция (23%), на третьем — Хорватия (21%).

Опрос проведен 16 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В рейтинге лучших игроков Sky Sports Артем Дзюба занял 18-е место, обойдя аргентинского футболиста Лионеля Месси и уругвайца Луиса Суареса. Лидером рейтинга стал Килиан Мбаппе.

Чемпионат мира по футболу прошел в России 14 июня — 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, которая одержала победу над сборной Хорватии. Третье место заняла Бельгия.