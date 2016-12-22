Дума ужесточила ответственность за проведение азартных игр без лицензии

Госдума на заседании 18 июля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые усиливают ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Согласно принятому закону, изменения вносятся в ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр). Уголовная ответственность устанавливается за организацию и (или) проведение азартных игр без лицензии на их проведение в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также за предоставление помещений для этого (более двух раз).

Проведение азартных игр без лицензии вне игорной зоны будет наказываться штрафом от 300 до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, или обязательные работы от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы до четырех лет, либо лишение свободы — до двух лет.

За аналогичные нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, сумма штрафа увеличивается до 1 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

Если нарушитель использовал служебное положение и получил доход в особо крупном размере, штраф составит до 1,5 млн руб., а срок лишения свободы увеличится до шести лет со штрафом до 1 млн руб. и лишением права занимать определенные должности. Под доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 1,5 млн руб., а в особо крупном размере — 6 млн руб.

Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении закон, который вносит изменения в КоАП. За аналогичные нарушения будет наложен штраф на юридических лиц — в размере от 800 тыс. до 1,5 млн руб. с конфискацией игрового оборудования. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличится до 2 млн руб.

Административный штраф до 500 тыс. руб. грозит предоставляющим помещения для незаконных организаций, проведения азартных игр, а также за нахождение несовершеннолетних в игорном заведении или привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении. Также увеличивается с одного до двух лет срок давности привлечения к административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Нарушители требований к местам распространения лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов будут оштрафованы: граждане — на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; должностные лица — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; юрлица — от 13 тыс. до 50 тыс. руб.