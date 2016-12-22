Друг назвал причину смерти экс-солиста группы «Доктор Ватсон»
Общество, 11:47
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Друг назвал причину смерти экс-солиста группы «Доктор Ватсон»
Игорь Браславский
Бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил РБК его друг, поэт-песенник Александр Шаганов.
«Он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание будет организовано в ближайшие дни, завтра или послезавтра», — сказал Шаганов.
Браславский родился в Москве 7 декабря 1958 года. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, также окончил Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова.
Браславский был солистом группы «Доктор Ватсон» в 1994–2004 годах. В 1999 году получил звание заслуженного артиста России.