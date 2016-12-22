«Русагро» сообщила о вспышке африканской чумы в Белгородской области

Группа компаний «Русагро» сообщила о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на одном из репродукторов в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Вирус был зафиксирован 16 июля, в настоящий момент все животные на репродукторе уничтожены, площадка зачищена. Остальные репродукторы компании переведены на усиленный режим безопасности. «Вирус АЧС не опасен для людей и на качество продукции не влияет», — указывает компания.

Ранее в нескольких районах Калининградской области зафиксировали вспышку АЧС, сообщал «РБК Калининград». На карантин закрыты охотничьи угодья в Гвардейском районе, Полесске, Черняховске и Гвардейске — там обнаружили трупы диких кабанов, зараженных чумой. Инфицированный домашний скот найден в районе поселков Железнодорожный и Полевое, на их территориях также введен карантин.

Вспышка АЧС также была зафиксирована в свинокомплексах АО «Правдинское свинопроизводство» и ООО «Откормочное», их работа приостановлена до 11 августа.