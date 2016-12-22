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ФАС выявила картель в Якутии при госзакупках с нефтепродуктами
Общество, 11:08
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ФАС выявила картель в Якутии при госзакупках с нефтепродуктами

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Саха (Якутия) возбудило дело о сговоре при госзакупках на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) против компаний АО «Саханефтегазсбыт» и АО «НК «Туймаада-Нефть». об этом говорится в сообщении на сайте УФАС.

Дело возбудили по материалам, которые поступили от Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках совместного проекта по борьбе с картелями.

Каратели картелей: какие сговоры выявили антимонопольные эксперты
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Накануне глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что служба планирует проверить рынок горюче-смазочных материалов на наличие картелей. Статс-секретарь ФАС Андрей Цариковский заявил, что ведомство проверит, не образовались ли картели во время повышения цен на ГСМ весной 2018 года, которое связано с повышением акцизов.

Теги: Республика Саха (Якутия) , УФАС , госзакупки , нефтепродукты
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