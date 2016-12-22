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СК назвал поджог причиной пожара в двух зданиях в Екатеринбурге
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СК назвал поджог причиной пожара в двух зданиях в Екатеринбурге
Общество, 10:19
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СК назвал поджог причиной пожара в двух зданиях в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку, после того как два человека пострадали при пожаре в пятиэтажке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области, поступившем в РБК.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Хвойная, дом 76/1, поступило в экстренные службы в ночь на 18 июля. Как отмечает портал Ura.ru, по данному адресу находится общежитие.

В течение часа стало известно о пожаре в соседнем доме №75 по улице Хвойной. По предварительным данным, очаг возгорания в доме №76/1 находился на втором этаже возле тумбы, стоящей у дверей одной из квартир, в доме №75 загорелась ветошь у двери в подъезд. В СКР указали, что пожары могли произойти из-за поджога.

Как отмечается на сайте областного ГУ МЧС, пожарные провели эвакуацию 54 человек из дома №76/1, в том числе шестерых детей. Два человека отравились угарным газом, они были госпитализированы. Площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 28 человек и семь единиц техники.

Теги: Екатеринбург , Генпрокуратура , Пожар , общежитие
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