Три человека погибли при падении двух самолетов летной школы во Флориде
Общество, 03:57
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Три человека погибли при падении двух самолетов летной школы во Флориде
По меньшей мере три человека погибли в результате крушения двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида, сообщает Miami Herald.
По данным Федерального авиационного управления, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Мэр округа Карлос Хименез заявил, что оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.
В полиции сообщили, что при падении самолетов погибли три человека. Однако, по данным полицейских, жертвой авиакатасрофы мог быть еще один человек.
В настоящее время причины произошедшего неизвестны. Правоохранительные органы ведут расследование инцидентов.